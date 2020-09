Il Coronavirus può causare ictus e disturbi neuropsicologici (Di mercoledì 30 settembre 2020) VENEZIA – Il Covid 19 puo’ provocare anche ictus, difficolta’ linguistiche, agitazione comportamentale, e segni neuropsicologici altamente specifici, come agrafia e afasia di conduzione, ovvero incapacita’ di scrivere e di riprodurre i suoni ascoltati. Lo rivela uno studio del professor Konstantinos Priftis del dipartimento di Psicologia generale dell’Universita’ di Padova, in collaborazione con le psicologhe Lorella Algeri e Simonetta Spada e la fisiatra Stella Villella dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, pubblicato sulla rivista ‘Neurological science‘. Leggi su dire (Di mercoledì 30 settembre 2020) VENEZIA – Il Covid 19 puo’ provocare anche ictus, difficolta’ linguistiche, agitazione comportamentale, e segni neuropsicologici altamente specifici, come agrafia e afasia di conduzione, ovvero incapacita’ di scrivere e di riprodurre i suoni ascoltati. Lo rivela uno studio del professor Konstantinos Priftis del dipartimento di Psicologia generale dell’Universita’ di Padova, in collaborazione con le psicologhe Lorella Algeri e Simonetta Spada e la fisiatra Stella Villella dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, pubblicato sulla rivista ‘Neurological science‘.

