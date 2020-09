“I due ghiacciai più grandi dell’Antartide stanno crollando”. Le immagini dai satelliti (Di mercoledì 30 settembre 2020) I ghiacciai Pine Island e Thwaites, che insieme formano un’area di ghiaccio fluente delle dimensioni della Norvegia, stanno crollando a una velocità mai vista. A documentare il disastro nell’Amundsen Sea Embayment in Antardide sono le immagini satellitari dell’Agenzia spaziale europea (Esa), della Nasa e della United States Geological Survey (Usgs) che mostrano nell’arco temporale dal 2014 al 2020 i due ghiacciai più imponenti del polo Sud fratturarsi e indebolirsi più rapidamente che mai. “Il primo passo verso la disintegrazione di questi colossi di ghiaccio e dell’innalzamento del livello del mare”, spiega l’Esa. I due ghiacciai contengono abbastanza acqua per aumentare il livello globale del mare di oltre un metro. In un post sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) IPine Island e Thwaites, che insieme formano un’area di ghiaccio fluente delle dimensioni della Norvegia,crollando a una velocità mai vista. A documentare il disastro nell’Amundsen Sea Embayment in Antardide sono lesatellitari dell’Agenzia spaziale europea (Esa), della Nasa e della United States Geological Survey (Usgs) che mostrano nell’arco temporale dal 2014 al 2020 i duepiù imponenti del polo Sud fratturarsi e indebolirsi più rapidamente che mai. “Il primo passo verso la disintegrazione di questi colossi di ghiaccio e dell’innalzamento del livello del mare”, spiega l’Esa. I duecontengono abbastanza acqua per aumentare il livello globale del mare di oltre un metro. In un post sul ...

