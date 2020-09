Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci choc: «Quando è morta mia madre Flavio è andato in discoteca» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci continua a confidarsi dentro le mura del Grande Fratello Vip e a svelare retroscena inediti sul rapporto con Flavio Briatore. «Mi trascurava, Quando morì mia madre... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 settembre 2020)continua a confidarsi dentro le mura delVip e a svelare retroscena inediti sul rapporto conBriatore. «Mi trascurava,morì mia...

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - lucatelese : Ma secondo voi il presidente del più grande ente prdvidienziake d’Europa può guadagnare almeno quanto un autore del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - chiara40461732 : Non c’è niente da fare. Il Grande Fratello può essere solo Tommaso Zorzi.?? #gfvip - frances21516934 : RT @zerowidee: TOMMASO CHE ENTRA IN CONFESSIONALE A FARE IL CULO AL GRANDE FRATELLO SE NON GLI METTONO LA MUSICA due millesimi di secondi… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck "cerca il ridicolo, tutto calcolato". Voci di corridoio a Mediaset, la verità sul nudo integrale LiberoQuotidiano.it Gf Vip, Tommaso Zorzi: mutande in primo piano, dettaglio “raccapricciante”

Uno dei concorrenti più chiacchierati della quinta edizione del Grande Fratello Vip torna a far parlare di sé. Tommaso Zorzi è ripreso dalle telecamere mentre si sdraia sul letto in mutande: ...

GF Vip 5, Brosio: “Non sono al Grande Fratello perché avevo il coronavirus”

“Vorrei tanto raggiungere i miei compagni del Grande Fratello, è un’esperienza unica”. Questo è il grande desiderio di Brosio, che però fino a due settimane fa rischiava davvero di poter contagiare ...

Uno dei concorrenti più chiacchierati della quinta edizione del Grande Fratello Vip torna a far parlare di sé. Tommaso Zorzi è ripreso dalle telecamere mentre si sdraia sul letto in mutande: ...“Vorrei tanto raggiungere i miei compagni del Grande Fratello, è un’esperienza unica”. Questo è il grande desiderio di Brosio, che però fino a due settimane fa rischiava davvero di poter contagiare ...