Google Pixel 5 sarà svelato oggi: lancio in evento streaming, ecco dove vederlo e a che ora (Di mercoledì 30 settembre 2020) È uno dei marchi di smartphone Android più popolari in tutto il mondo e ora Google si prepara a presentare il suo prossimo smartphone Pixel. Il gigante della tecnologia ospiterà un evento questa sera, 30 settembre 2020, in cui rivelerà il Pixel 5 insieme a una serie di altri nuovi prodotti. Un invito ufficiale all’evento recita: “Launch Night In. Il tuo divano è il posto migliore della casa. Ti invitiamo a scoprire tutto sul nostro nuovo Chromecast, sul nostro ultimo altoparlante intelligente e sui nostri nuovi telefoni Pixel”. Google ospiterà un evento stasera, in cui rivelerà il Pixel 5 insieme a una serie di altri nuovi prodotti La presentazione inizierà alle ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 settembre 2020) È uno dei marchi di smartphone Android più popolari in tutto il mondo e orasi prepara a presentare il suo prossimo smartphone. Il gigante della tecnologia ospiterà unquesta sera, 30 settembre 2020, in cui rivelerà il5 insieme a una serie di altri nuovi prodotti. Un invito ufficiale all’recita: “Launch Night In. Il tuo divano è il posto migliore della casa. Ti invitiamo a scoprire tutto sul nostro nuovo Chromecast, sul nostro ultimo altoparlante intelligente e sui nostri nuovi telefoni”.ospiterà unstasera, in cui rivelerà il5 insieme a una serie di altri nuovi prodotti La presentazione inizierà alle ...

maskednewss : Google Google Pixel/Pixel XL Google Pixel 2/Pixel 2 XL Google Pixel 3/Pixel 3 XL Google Pixel 3/Pixel 3 XL Google P… - italiaserait : Google Pixel 5 sarà svelato oggi: lancio in evento streaming, ecco dove vederlo e a che ora - infoitscienza : Pixel 4a, Google va alla conquista del mercato dei midrange - infoitscienza : Google Pixel 5 ispira gli artisti: gli ultimi sfondi realizzati - infoitscienza : Google rilascia Pinball, il nuovo sfondo animato per Pixel 4a e in futuro Pixel 5 (foto) -