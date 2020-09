Genoa Torino, la Lega vuole giocare: oggi la decisione definitiva (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Lega Serie A sarebbe intenzionata a far disputare il match tra Genoa-Torino: oggi la decisione definitiva Nessuno stop al campionato. Nonostante le 14 positività in casa Genoa (di cui 10 calciatori) l’intenzione della Lega è far disputare regolarmente il match tra il Grifone e il Torino in programma sabato alle ore 18 a Marassi. Come spiega La Gazzetta dello Sport, l’orientamento emerso fra Federcalcio e Lega sarebbe quello di non rinviare la partita per non creare un «precedente» anche perché le regole Uefa vanno nella direzione di giocare. Sarà il Consiglio di Lega a prendere oggi una decisione. In ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) LaSerie A sarebbe intenzionata a far disputare il match tralaNessuno stop al campionato. Nonostante le 14 positività in casa(di cui 10 calciatori) l’intenzione dellaè far disputare regolarmente il match tra il Grifone e ilin programma sabato alle ore 18 a Marassi. Come spiega La Gazzetta dello Sport, l’orientamento emerso fra Federcalcio esarebbe quello di non rinviare la partita per non creare un «precedente» anche perché le regole Uefa vanno nella direzione di. Sarà il Consiglio dia prendereuna. In ...

ZZiliani : È pazzesco. Di Genoa-Torino non si dovrebbe nemmeno parlare (c'è qualcuno sano di mente che pensa si debba giocare?… - TuttoMercatoWeb : Genoa-Torino a rischio rinvio. Domani Consiglio straordinario della Lega A per valutare l'ipotesi - 1canalesport : Caso Genoa, oggi il risultato dei tamponi e si attende il rinvio col Torino - zazoomblog : Preziosi: «Genoa-Torino non si può giocare» - #Preziosi: #«Genoa-Torino #giocare» - junews24com : Medico Napoli: «Apertura 25% stadi assolutamente improponibile» - -