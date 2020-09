“Finalmente”. Gioia immensa per Luca Argentero: la notizia è ormai ufficiale (Di mercoledì 30 settembre 2020) La storia che viene raccontata nella fiction Doc-Nelle tue mani, è accaduta realmente e di conseguenza anche le location prescelte per girare gli episodi sono realistiche e in perfetta linea con la realtà. Ecco dove si trova dunque l’ospedale di Doc-Nelle Tue Mani e quali sono tutte le location della fiction. Dal 15 ottobre 2020 il rientro in tv della serie Doc-Nelle Tue Mani, che narrerà la seconda parte della storia del primario Andrea Fanti interpretato magistralmente da Luca Argentero. La fiction mesi fa si era dovuta fermare a causa delle restrizioni del Coronavirus venendo così sospesa. Di fatti alcune location previste per le riprese, Bergamo e Milano, negli scorsi mesi erano proprio inarrivabili. Doc-Nelle tue mani narra la storia del medico Pierdante Piccioni. Luca Argentero ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) La storia che viene raccontata nella fiction Doc-Nelle tue mani, è accaduta realmente e di conseguenza anche le location prescelte per girare gli episodi sono realistiche e in perfetta linea con la realtà. Ecco dove si trova dunque l’ospedale di Doc-Nelle Tue Mani e quali sono tutte le location della fiction. Dal 15 ottobre 2020 il rientro in tv della serie Doc-Nelle Tue Mani, che narrerà la seconda parte della storia del primario Andrea Fanti interpretato magistralmente da. La fiction mesi fa si era dovuta fermare a causa delle restrizioni del Coronavirus venendo così sospesa. Di fatti alcune location previste per le riprese, Bergamo e Milano, negli scorsi mesi erano proprio inarrivabili. Doc-Nelle tue mani narra la storia del medico Pierdante Piccioni....

jiminiexheart : FINALMENTE GIOIA - cloudslotus : non smetto di piangere dalla gioia che finalmente gli exo hanno postato tutti insieme dei messaggini ???????? - irEm_9019 : @mony0770 @Giusi67006171 @sary724209761 @Marsia16534364 @CarAlt62 @BeriandaB @Lady_Pirate @graziaflo Finalmente..go… - crispino_enzo : RT @SimoneAlliva: Il primo giorno del #PrideMonth è un buon giorno per condividere con voi questa gioia: il 18 giugno uscirà 'Caccia all'O… - _lostinlove : finalmente una gioia nella vita, domani parto per la corea e ci innamoriamo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Finalmente” Gioia Partorire sarà indolore come respirare: arriva il macchinario che aiuta il travaglio ciociariaoggi.it