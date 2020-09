De Luca chiude tutto ma in Circum regna l’assembramento (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Continua la stretta del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sulle ordinanze anti-movida contro gli assembramenti. Ma sui mezzi pubblici, gestiti dalla Regione, il sovraffollamento resta all’ordine del giorno. E’ il caso della Circumvesuviana dove con l’inizio dell’anno scolastico gli assembramenti, già normalmente registrati sui vagoni, negli ultimi tempi sono persino aumentati. Il paradosso è che l’azienda che gestisce il mezzo di trasporto – che collega Napoli con l’hinterland vesuviano – è proprio l’Eav, società in holding, manco a dirlo, con Palazzo Santa Lucia. Oltre ai già noti disagi per i pendolari, sulla tratta ferroviaria peggiore d’Italia secondo Legambiente, si fa avanti così anche lo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Continua la stretta del Governatore della Campania, Vincenzo De, sulle ordinanze anti-movida contro gli assembramenti. Ma sui mezzi pubblici, gestiti dalla Regione, il sovraffollamento resta all’ordine del giorno. E’ il caso dellavesuviana dove con l’inizio dell’anno scolastico gli assembramenti, già normalmente registrati sui vagoni, negli ultimi tempi sono persino aumentati. Il paradosso è che l’azienda che gestisce il mezzo di trasporto – che collega Napoli con l’hinterland vesuviano – è proprio l’Eav, società in holding, manco a dirlo, con Palazzo Santa Lucia. Oltre ai già noti disagi per i pendolari, sulla tratta ferroviaria peggiore d’Italia secondo Legambiente, si fa avanti così anche lo ...

