“Creators – The Past” | primo sci-fi italiano!

La locandina del nuovo sci-fi italiano di Piergiuseppe Zaia- photo credits: web"Creators – The Past" è il primo fantasy movie italiano diretto da Piergiuseppe Zaia e in arrivo nelle sale l'8 ottobre 2020. Protagonista del kolossal di fantascienza made in Italy sarà l'attrice Jennifer Mischiati. Nel cast ritroveremo anche: William Shatner, Bruce Payne e Gerard Depardieu. L'attrice italiano ha rilasciato una breve riflessione sul suo ruolo, qui di seguito. "Creators – The Past è il primo fantasy italiano di stampo hollywoodiano che vede nomi di grandi star internazionali. E' stato bello vestire i panni di Sofy, protagonista nonché eroina del film. Creators è stato girato anche in greenscreen ed è stata un'esperienza nuova ed unica nel ...

