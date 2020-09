CPR di via Corelli, la protesta di “Io accolgo”: “Approccio sbagliato all’immigrazione” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nell’acceso dibattito sulla riapertura del CPR di via Corelli, interviene anche la rete milanese di “Io accolgo”, un network formato da ONG, associazioni e anche alcuni Comuni, di cui tre lombardi (Novate Milanese, Collebeato e Provaglio di Iseo, gli ultimi due nel Bresciano). L’eterogeneo mondo rappresentato da “Io accolgo”, che spazia dalla Caritas ad Action Aid, definisce “assolutamente sbagliata l’apertura in via Corelli a Milano di un centro di permanenza per il rimpatrio per immigrati irregolari, ossia per le persone straniere non in possesso di un permesso di soggiorno valido”. “I CPR sono strutture figlie di una visione unicamente autoritaria e securitaria del fenomeno migratorio. Si ripropone un modello fallimentare che necessita essere superato. Negli anni, cambiano i nomi, ma la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nell’acceso dibattito sulla riapertura del CPR di via, interviene anche la rete milanese di “Io accolgo”, un network formato da ONG, associazioni e anche alcuni Comuni, di cui tre lombardi (Novate Milanese, Collebeato e Provaglio di Iseo, gli ultimi due nel Bresciano). L’eterogeneo mondo rappresentato da “Io accolgo”, che spazia dalla Caritas ad Action Aid, definisce “assolutamente sbagliata l’apertura in viaa Milano di un centro di permanenza per il rimpatrio per immigrati irregolari, ossia per le persone straniere non in possesso di un permesso di soggiorno valido”. “I CPR sono strutture figlie di una visione unicamente autoritaria e securitaria del fenomeno migratorio. Si ripropone un modello fallimentare che necessita essere superato. Negli anni, cambiano i nomi, ma la ...

