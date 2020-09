“Con la sua verità De Luca ha stravinto ma ora gli elettori devono aprire gli occhi di fronte alle menzogne” (Di mercoledì 30 settembre 2020) di Erika Noschese “Effetto traino di De Luca e del suo sistema è ancora troppo presente nella città capoluogo”. Roberto Celano prova a fare un’analisi del risultato elettorale delle regionali che ha visto una vittoria schiacciante del centrosinistra e del governatore De Luca. Per il consigliere di minoranza è necessario, ora, partire da un progetto che presenti un’idea di città differente per provare, fra circa sei mesi, a conquistare Palazzo di Città. Le elezioni regionali hanno fatto registrare una vittoria schiacciante del centrosinistra e un netto crollo, di conseguenza, del centrodestra. Si aspettava questo risultato? “Non in questi termini ma è evidente che, dopo il Covid, si avesse la percezione che chi governava era avvantaggiato. De Luca è bravissimo ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 30 settembre 2020) di Erika Noschese “Effetto traino di Dee del suo sistema è ancora troppo presente nella città capoluogo”. Roberto Celano prova a fare un’analisi del risultato elettorale delle regionali che ha visto una vittoria schiacciante del centrosinistra e del governatore De. Per il consigliere di minoranza è necessario, ora, partire da un progetto che presenti un’idea di città differente per provare, fra circa sei mesi, a conquistare Palazzo di Città. Le elezioni regionali hanno fatto registrare una vittoria schiacciante del centrosinistra e un netto crollo, di conseguenza, del centrodestra. Si aspettava questo risultato? “Non in questi termini ma è evidente che, dopo il Covid, si avesse la percezione che chi governava era avvantaggiato. Deè bravissimo ...

