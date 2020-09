Carlotta stanca di Nello | Relazione alla deriva a Temptation Island

(Di mercoledì 30 settembre 2020) La proposta di matrimonio che tanto vorrebbesembra essere più che lontana, visto la propensione di, il quale sembra si stia divertendo con le altre tentatrici. Dopo vari crolli emotivi, la fidanzata mette in chiaro i problemi della coppia arrivando ad affermare di non essere ricambiata del sentimento che prova. Dopo vario tempio all’interno del villaggio,vede un video della sua fidanzataavvinarsi ad un tentatore. Queste immagini bastano a farlo scuotere così tanto da dubitare sulla reale voglia che ha lei di sposarlo.diNonostante questo, la compagna resta ferma nella sua ideadi dover guardare video del suo ragazzo provarci con le varie single. Chiamata di nuovo nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Carlotta stanca

UniversoMamma

È in arrivo un nuovo momento di gioia per Eleonora Daniele e Giulio Tassoni: la loro piccola Carlotta, nata subito dopo il lockdown, sarà presto battezzata per la gioia dei loro genitori. Eleonora Dan ...Aprono i battenti o lo stanno per fare. Scommettono su Vercelli. Sono diversi nuovi negozi di abbigliamento - e non solo - la testimonianza che la città del riso, pur in emergenza sanitaria, vuole gua ...Carlotta e Nello sempre più distanti a Temptation Island 2020 ... la richiesta del falò però viene declinata da Anna che replica “sono stanca di essere un suo burattino”. La reazione di Gennaro è ...