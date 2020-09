Assunzioni under 35 a tempo indeterminato con zero contributi da versare? (Di mercoledì 30 settembre 2020) I temi del lavoro e dei meccanismi per favorire l’occupazione e la conservazione del posto di lavoro restano tra quelli maggiormente discussi, negli ambienti politici, e non solo. Anzi, a seguito della pandemia per Covid-19 e delle conseguenze prodotte per famiglie ed imprese, anche e soprattutto a causa del lockdown, oggi favorire l’ingresso nel mondo del lavoro da parte dei giovani o delle categorie meno formate o meno tutelate, è e resta punto centrale di efficaci politiche del lavoro. Ecco dunque che appare coerente con i tempi odierni, la scelta dell’attuale Esecutivo di valutare l’introduzione di un nuovo incentivo all’occupazione, con sgravi al al 50% o al 100% per tre anni a seconda dell’età del lavoratore. Vediamo dunque più nel dettaglio come potrebbero funzionare le Assunzioni ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 30 settembre 2020) I temi del lavoro e dei meccanismi per favorire l’occupazione e la conservazione del posto di lavoro restano tra quelli maggiormente discussi, negli ambienti politici, e non solo. Anzi, a seguito della pandemia per Covid-19 e delle conseguenze prodotte per famiglie ed imprese, anche e soprattutto a causa del lockdown, oggi favorire l’ingresso nel mondo del lavoro da parte dei giovani o delle categorie meno formate o meno tutelate, è e resta punto centrale di efficaci politiche del lavoro. Ecco dunque che appare coerente con i tempi odierni, la scelta dell’attuale Esecutivo di valutare l’introduzione di un nuovo incentivo all’occupazione, con sgravi al al 50% o al 100% per tre anni a seconda dell’età del lavoratore. Vediamo dunque più nel dettaglio come potrebbero funzionare le...

Vediamo dunque più nel dettaglio come potrebbero funzionare le assunzioni under 35 nei prossimi tempi. Se ti interessa saperne di più sulla domanda di assunzione, come si scrive, quando si usa e a che ...

Allo studio uno sgravio fiscale triennale del 50% per le nuove assunzioni, che potrebbe arrivare fino al 100% per i giovani al di sotto dei 35 anni.

Allo studio uno sgravio fiscale triennale del 50% per le nuove assunzioni, che potrebbe arrivare fino al 100% per i giovani al di sotto dei 35 anni.