Zero il folle, questa sera su Canale 5 la serata evento per i 70 anni di Renato Zero (Di martedì 29 settembre 2020) Alla vigilia del 70esimo compleanno di Renato Zero, questa sera, martedì 29 settembre in esclusiva in prima serata su Canale 5, andrà in onda "Zero il folle". Si tratta di una serata evento con le immagini dei due incredibili concerti sold out tenuti dal cantautore romano al Forum di Assago di Milano l'11 e il 12 gennaio del 2020, poco prima "della chiusura del mondo" legata alla pandemia del Coronavirus che ha provocato il lockdown nel nostro Paese e che ha congelato i concerti e i live di quasi tutti gli artisti nel mondo. Un viaggio nell'universo di un artista unico e poliedrico, tra i più amati dal pubblico, con 45 milioni di ...

