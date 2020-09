WAITING FOR THE BARBARIANS primo al box office. Grande successo per Depp, Pattinson e Rylance (Di martedì 29 settembre 2020) WAITING for the BARBARIANS, primo in classifica è il film che maggiormente ha riempito di pubblico le sale nel week-end. Trionfo per il film dal respiro hollywoodiano ma nato da una produzione italiana: Iervolino Entertainment. Il mese scorso avevamo scritto che “WAITING for the BARBARIANS”, film diretto da Ciro Guerra, prodotto dalla Iervolino Entertainment e distribuito da Samuel Goldwyn era tra i cinque film più visti su Apple TV negli Stati Uniti. A rafforzare questo dato WAITING for the BARBARIANS oggi risulta primo al box office per media copia. Film dal cast hollywoodiano ma prodotto da una società italiana, la Iervolino Entertaiment, conquista il pubblico al suo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 29 settembre 2020)for thein classifica è il film che maggiormente ha riempito di pubblico le sale nel week-end. Trionfo per il film dal respiro hollywoodiano ma nato da una produzione italiana: Iervolino Entertainment. Il mese scorso avevamo scritto che “for the”, film diretto da Ciro Guerra, prodotto dalla Iervolino Entertainment e distribuito da Samuel Goldwyn era tra i cinque film più visti su Apple TV negli Stati Uniti. A rafforzare questo datofor theoggi risultaal boxper media copia. Film dal cast hollywoodiano ma prodotto da una società italiana, la Iervolino Entertaiment, conquista il pubblico al suo ...

Il giorno sbagliato primo al boxoffice italiano del weekend, segue Padrenostro

Il giorno sbagliato con Russell Crowe è in vetta agli incassi del boxoffice italiano del weekend, Padrenostro con Pierfrancesco Favino è in seconda posizione.

Waiting for the Barbarians, avamposto sul nulla

Un avamposto sul nulla che ricorda tanto 'Il deserto dei Tartari' di Valerio Zurlini, ma con meno spleen e un surplus di ferocia. WAITING FOR THE BARBARIANS di Ciro Guerra con Mark Rylance, Johnny Dep ...