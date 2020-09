Van Damme: “La leucemia è tornata. La cura non funziona e per ora non ce ne sono altre” (Di martedì 29 settembre 2020) “La leucemia è tornata”. Miguel Van Damme in un video postato su Instagram ha raccontato che la sua lotta contro il cancro non è ancora finita. Nonostante un trapianto di midollo osseo, nonostante le cure e un pericolo che sembrava ormai alle spalle. La malattia è tornata, per la terza volta: “La cura che ora sto facendo non sta funzionando. In questo momento non ci sono altre opzioni, perché ho già fatto tutti i trattamenti che potevo e non ce ne sono altri”, ha spiegato il l portiere belga del Cercle Brugge. Visualizza questo post su Instagram ????????❤️ Un post condiviso da Miguel Van Damme (@miguelvd16) in data: 26 Set 2020 alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) “La”. Miguel Vanin un video postato su Instagram ha raccontato che la sua lotta contro il cancro non è ancora finita. Nonostante un trapianto di midollo osseo, nonostante le cure e un pericolo che sembrava ormai alle spalle. La malattia è, per la terza volta: “Lache ora sto facendo non stando. In questo momento non cialtre opzioni, perché ho già fatto tutti i trattamenti che potevo e non ce nealtri”, ha spiegato il l portiere belga del Cercle Brugge. Visualizza questo post su Instagram ????????❤️ Un post condiviso da Miguel Van(@miguelvd16) in data: 26 Set 2020 alle ...

PatriziaOrlan11 : RT @fattoquotidiano: Van Damme: “La leucemia è tornata. La cura non funziona e per ora non ce ne sono altre” - OcchiniSilvio : RT @fattoquotidiano: Van Damme: “La leucemia è tornata. La cura non funziona e per ora non ce ne sono altre” - fattoquotidiano : Van Damme: “La leucemia è tornata. La cura non funziona e per ora non ce ne sono altre” - Stefaniaugo77 : RT @PiramideRossa: Ne so qualche cosa...maledetta malattia !!! Mi sento vicino a questo giovane calciatore...e purtroppo so.....fanculo #le… - PiramideRossa : Ne so qualche cosa...maledetta malattia !!! Mi sento vicino a questo giovane calciatore...e purtroppo so.....fancul… -