Uomini e Donne, chi è Jessica, la nuova tronista del Trono Classico: età e lavoro (Di martedì 29 settembre 2020) Jessica Antonini è uno dei volti nuovi di Uomini e Donne. La ragazza, età 29 anni, è la nuova tronista del programma condotto a Maria de Filippi. Ha fatto già la sua conoscenza con diversi corteggiatori, la sua avventura sembra essere iniziata nel migliore dei modi. Jessica, infatti, ha più volte ribadito le sue idee confermando il suo carattere combattivo. Da quest’anno il dating show più famoso d’Italia ha cambiato format: Trono over e Trono Classico non sono più separati, ma convivono nello stesso studio. Così da creare anche dinamiche particolari tra tutti i protagonisti dello show. Jessica ha iniziato a conoscere qualche ragazzo arrivato ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 settembre 2020)Antonini è uno dei volti nuovi di. La ragazza, età 29 anni, è ladel programma condotto a Maria de Filippi. Ha fatto già la sua conoscenza con diversi corteggiatori, la sua avventura sembra essere iniziata nel migliore dei modi., infatti, ha più volte ribadito le sue idee confermando il suo carattere combattivo. Da quest’anno il dating show più famoso d’Italia ha cambiato format:over enon sono più separati, ma convivono nello stesso studio. Così da creare anche dinamiche particolari tra tutti i protagonisti dello show.ha iniziato a conoscere qualche ragazzo arrivato ...

