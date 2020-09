Reddito di cittadinanza e furbetti. Ad Agrigento anche i mafiosi lo percepiscono (Di martedì 29 settembre 2020) Maxi truffa da 300 mila euro il danno per le casse pubbliche accertato ad Agrigento poche ore fa. Dei 69 indagati finiti nel mirino della guardia di finanza, 11 sono legati ad associazioni mafiose. Gli indagati avrebbero fatto richiesta per usufruire del Reddito di cittadinanza, pur non avendo i requisiti giusti per risultare idonei. L’Inps, dopo aver ricevuto le dovute segnalazioni legate al caso, ha disposto la revoca del contributo. Tra gli indagati spicca il nome di Carmelo Cacciatore, detto “Ciruzza” già conosciuto dalle forze dell’ordine perché condannato ad 8 anni per associazione mafiosa nell’ambito dell’inchiesta “Maginot” del 2011. Caso analogo si è verificato due settimane fa nel foggiano, dove a percepire il Reddito di ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 29 settembre 2020) Maxi truffa da 300 mila euro il danno per le casse pubbliche accertato adpoche ore fa. Dei 69 indagati finiti nel mirino della guardia di finanza, 11 sono legati ad associazioni mafiose. Gli indagati avrebbero fatto richiesta per usufruire deldi, pur non avendo i requisiti giusti per risultare idonei. L’Inps, dopo aver ricevuto le dovute segnalazioni legate al caso, ha disposto la revoca del contributo. Tra gli indagati spicca il nome di Carmelo Cacciatore, detto “Ciruzza” già conosciuto dalle forze dell’ordine perché condannato ad 8 anni per associazione mafiosa nell’ambito dell’inchiesta “Maginot” del 2011. Caso analogo si è verificato due settimane fa nel foggiano, dove a percepire ildi ...

