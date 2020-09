RazerCon | l’evento online per presentare i propri prodotti

Leggi su esports247

(Di martedì 29 settembre 2020) Razer, la nota azienda californiana specializzata nella produzione di oggetti utili ai videogiocatori organizzerà per la prima volta nella storia la sua comventionper far fronte alla pandemia di coronavirus. Lo scopo sarà quello di riunire tutta la comunità appassionata del marchio, sebbene solo, e dinuovi. L’eventosi terrà il 10 di ottobre e sarà reso disponibile in diretta streaming sui canali social di Razer. Coloro che parteciperanno saranno guidati nella presentazione di nuoviattraverso eventi e attività appositamente pensate. Ecco qui di seguito la lista completa ed aggiornata. Notizie dal mondo con Razer CEO Min-Liang Tan in diretta dallo skyline di ...