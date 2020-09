Perché la Serie A non si chiude in una bolla all’Isola d’Elba?

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 29 settembre 2020) Prendi un traghetto, pieno zeppo di campioni e mezze calzette, diretto all’Isola d’Elba. Da Ronaldo a Galabinov, tutti belli distanziati, con le mascherine. Li sbarchi, e li lasci lì fino a quando non hanno giocato a calcio come da calendario. All’estero le chiamano “bolle”, da noi erano “ritiri” prima che i calciatori cominciassero ad ammutinarsi perché ledevano il loro diritto di essere padri presenti e mariti affettuosi. Abbiamo passato una tarda primavera a rincorrere il dibattito su cosa fosse giusto fare, ammirando il lento decadimento di tutte le cautele iniziali, lo sfibrarsi di protocolli e linee guida. Era tutto un “al primo positivo si ferma tutto”. Invece poi al primo non è successo niente, e nemmeno al secondo e al terzo. E ora siamo alla prima supposta partita-contagio: Napoli-Genoa, con 14 positivi ...