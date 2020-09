“Non fai ridere!”. GF Vip, Alfonso signorini è una furia contro Tommaso Zorzi: volano stracci tra i due (Di martedì 29 settembre 2020) volano stracci tra Alfonso signorini e Tommaso Zorzi? Sembrava che il conduttore avesse un debole per lui e invece, dopo la famosa sfuriata con Franceska Pepe, sembra che l’ago della bilancia penda ormai proprio verso di lei: un cambio di atteggiamento e di idee davvero repentino. Questa sera al Grande Fratello Vip Alfonso signorini ha bacchettato Tommaso Zorzi sulla battuta pronunciata su Adua Del Vesco e Gabriel Garko (“Chi dei due porta la gonna?”). “Quando tu dici che su te stesso puoi dire quello che vuoi, e che non vuoi che gli altri ti chiamino al femminile, come puoi pensare di dire che vuoi sapere chi indossa la gonna tra Adua e Garko?”. Ha proseguito dicendo: ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 settembre 2020)tra? Sembrava che il conduttore avesse un debole per lui e invece, dopo la famosa sta con Franceska Pepe, sembra che l’ago della bilancia penda ormai proprio verso di lei: un cambio di atteggiamento e di idee davvero repentino. Questa sera al Grande Fratello Vipha bacchettatosulla battuta pronunciata su Adua Del Vesco e Gabriel Garko (“Chi dei due porta la gonna?”). “Quando tu dici che su te stesso puoi dire quello che vuoi, e che non vuoi che gli altri ti chiamino al femminile, come puoi pensare di dire che vuoi sapere chi indossa la gonna tra Adua e Garko?”. Ha proseguito dicendo: ...

