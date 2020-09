Liverpool, c’è un calciatore positivo al Covid (Di martedì 29 settembre 2020) Anche il Liverpool ha un caso di Covid nelle proprie fila. Si tratta del neo-arrivato Thiago Alcantara. Di seguito il comunicato del club inglese. “Thiago Alcantara è risultato positivo al Covid-19 ed è attualmente autoisolato secondo le linee guida obbligatorie. Il club ha seguito e continuerà a seguire tutti i protocolli relativi a Covid-19 e Thiago rimarrà in isolamento per il periodo di tempo richiesto. Il 29enne ha mostrato lievi sintomi del virus ma gode di buona salute e sta migliorando”. Coronavirus, altri dieci positivi dopo gli ultimi testL'articolo Liverpool, c’è un calciatore positivo al Covid CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020) Anche ilha un caso dinelle proprie fila. Si tratta del neo-arrivato Thiago Alcantara. Di seguito il comunicato del club inglese. “Thiago Alcantara è risultatoal-19 ed è attualmente autoisolato secondo le linee guida obbligatorie. Il club ha seguito e continuerà a seguire tutti i protocolli relativi a-19 e Thiago rimarrà in isolamento per il periodo di tempo richiesto. Il 29enne ha mostrato lievi sintomi del virus ma gode di buona salute e sta migliorando”. Coronavirus, altri dieci positivi dopo gli ultimi testL'articolo, c’è unalCalcioWeb.

joker_vinc8 : @aylaf__ Con il culo che abbiamo il nostro girone sarà: Liverpool, Barcellona (perché non c'è Champions se non becc… - SpazioFiorenti1 : @cornelis_man @Terrypersempre @marcodellolio Non c'è un club, nemmeno il Real Madrid, Barcellona, Chelsea che tratt… - AndreaIncorona8 : @NicolaRaiano Anche senza rinvio,penso che fino a 4/5 giocatori in meno con la #Juventus non al top c'e' l'ha gioch… - ClockEndItalia : @Fla_69M Si, insomma partita difficile come da copione. Il pressing del Liverpool è impressionante per continuità e… - Stetobald : @Pirichello Addirittura A parte il Liverpool e il City (anche se l'ultima partita mi ha fatto sorgere dubbi) non c'… -

