“La Juventus ha violato le norme Onu contro la Corea del Nord”, nuova bufera sui bianconeri (Di martedì 29 settembre 2020) Arrivano notizie a sorpresa sulla Juventus, gli aggiornamenti sono stati pubblicati direttamente da ‘L’Equipe. Secondo quanto riporta il giornale, i bianconeri avrebbero violato le regole delle Nazioni Unite sulle sanzioni internazionali contro la Corea del Nord. Nel mirino la cessione a gennaio di Kwang-Song Han ai qatarioti dell’Al-Duhail per un’operazione da circa 5 milioni di euro. Secondo gli esperti del Consiglio di sicurezza il trasferimento viola le risoluzioni delle Nazioni Unite che proibiscono ai nordCoreani di lavorare all’estero. Il Consiglio aveva contattato l’Italia per avvertire la Juventus ma “il trasferimento non è stato annullato”. “Il Consiglio ha nuovamente riferito ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020) Arrivano notizie a sorpresa sulla, gli aggiornamenti sono stati pubblicati direttamente da ‘L’Equipe. Secondo quanto riporta il giornale, iavrebberole regole delle Nazioni Unite sulle sanzioni internazionaliladel Nord. Nel mirino la cessione a gennaio di Kwang-Song Han ai qatarioti dell’Al-Duhail per un’operazione da circa 5 milioni di euro. Secondo gli esperti del Consiglio di sicurezza il trasferimento viola le risoluzioni delle Nazioni Unite che proibiscono ai nordni di lavorare all’estero. Il Consiglio aveva contattato l’Italia per avvertire lama “il trasferimento non è stato annullato”. “Il Consiglio hamente riferito ...

