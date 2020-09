“Io e lui a dire il vero…”. Gabriel Garko, l’ex Manuela Arcuri solo ora parla. E spiega tutto sulla loro relazione (Di martedì 29 settembre 2020) Da quando Gabriel Garko ha fatto coming out all’interno della casa del Grande Fratello è stato un susseguirsi di chiacchiere, soffiate e polemiche. Tanti amici, artisti e conoscenti dell’attore hanno dedicato un pensiero. Tra questi anche l’attrice Manuela Arcuri che voluto raccontare alcuni particolari della sua storia con Gabriel Garko. Per prima cosa però ha voluto complimentarsi con l’attore per il suo coming out, confermando però che all’epoca fu amore vero e non era una finta la loro relazione. Una dichiarazione che si inserisce nel più vasto e complesso scandalo chiamato “Ares Gate”. Andiamo con ordine. Manuela Arcuri e Gabriel ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Da quandoha fatto coming out all’interno della casa del Grande Fratello è stato un susseguirsi di chiacchiere, soffiate e polemiche. Tanti amici, artisti e conoscenti dell’attore hanno dedicato un pensiero. Tra questi anche l’attriceche voluto raccontare alcuni particolari della sua storia con. Per prima cosa però ha voluto complimentarsi con l’attore per il suo coming out, confermando però che all’epoca fu amore vero e non era una finta la. Una dichiarazione che si inserisce nel più vasto e complesso scandalo chiamato “Ares Gate”. Andiamo con ordine....

chetempochefa : 'Io penso alle parole di una ragazza che ha lavorato tantissimo:io non sono disperata per Don Roberto perchè lui ad… - AlbertoBagnai : E anche lui ha ragione. Unico problemuccio (che dipinge l’uomo): io queste cose le dicevo nel 2012 (… - GiovanniToti : Gli elettori hanno indicato per il ruolo di leader il Segretario leghista @matteosalvinimi. Ora lui indossi la giac… - yoonstouch : lui un cazzo confuso ?? mi chiede le articolazioni della testa, io penso a quelle tra le ossa del cranio e le ripet… - SilviaPareschi2 : RT @JohannesBuckler: Oggi è il 16 marzo 2005. E sono stanca. Ho nausea, vomito e diverse linee di febbre. Speriamo bene. E’ tutto il giorn… -

Ultime Notizie dalla rete : “Io lui Filippo massacrato dai bulli: «Per i ragazzi picchiare è una moda» Corriere della Sera