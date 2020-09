Il Fatto: Campania, 72 ventilatori polmonari inutilizzabili perché configurati in tedesco (Di martedì 29 settembre 2020) Sul Fatto Quotidiano il caso di 72 ventilatori polmonari a disposizione della Campania per fronteggiare il Covid ma di Fatto inutilizzabili perché contenenti istruzioni in tedesco. I ventilatori sono stati consegnati insieme a tre ospedali modulari dall’impresa Med durante il lockdown. Sono rimasti nei cartoni fino a inizio settembre, poi sono stati disimballati. Ma si è scoperto che non possono essere collaudati perché hanno l’interfaccia solo in lingua tedesca. “Per scoprire, come si legge su tre lettere inviate all’Asl Napoli 1 dalla Hospital Consulting, l’azienda incaricata di effettuare i collaudi delle apparecchiature elettromedicali, che i 72 ventilatori sono allo stato ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 settembre 2020) SulQuotidiano il caso di 72a disposizione dellaper fronteggiare il Covid ma diperché contenenti istruzioni in. Isono stati consegnati insieme a tre ospedali modulari dall’impresa Med durante il lockdown. Sono rimasti nei cartoni fino a inizio settembre, poi sono stati disimballati. Ma si è scoperto che non possono essere collaudati perché hanno l’interfaccia solo in lingua tedesca. “Per scoprire, come si legge su tre lettere inviate all’Asl Napoli 1 dalla Hospital Consulting, l’azienda incaricata di effettuare i collaudi delle apparecchiature elettromedicali, che i 72sono allo stato ...

