Estrazione del calcare a “Fossa Delle Nevi” | Lombardi scrive al sindaco di Sant’Agata

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de Goti (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Renato, capogruppo del Partito Democratico, inviata aldel comune di Sant’Agata de Goti. “Egr. sig., in relazione al contenzioso e azioni in essere ed eventualmente da intraprendersi in merito alla sciagurata ipotesi di attivazione in Località “FossaNevi” in Durazzano, in confine con il nostro territorio comunale, di una nuova attività estrattiva die in zona di riserva regionale del PRAE, si chiede conoscere l’iter del contenzioso in essere tra i comuni costituiti e facenti parte del Parco Urbano Intercomunale “Dea Diana Est Tifatina”, del quale siamo parte, e nel contempo quali sono le eventuali ...