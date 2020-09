Elena Morali chiede aiuto a La Favolosa: da Barbara d’Urso lo “show” del trash (Di martedì 29 settembre 2020) Cosa è accaduto tra Elena Morali e La Favolosa? Le due donne continuano a dare spettacolo proponendo siparietti in diretta. Le due, ospiti di Barbara d’Urso infatti hanno… Elena Morali e La Favolosa nello stesso studio fanno scintille. O meglio, suscitano scintille negli ospiti. La madre di Luigi Mario Favoloso e la ex pupa della pupa e il secchione si sono ritrovate nel salotto pomeridiano di Barbara d’UrsoArticolo completo: Elena Morali chiede aiuto a La Favolosa: da Barbara d’Urso lo “show” del trash dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 29 settembre 2020) Cosa è accaduto trae La? Le due donne continuano a dare spettacolo proponendo siparietti in diretta. Le due, ospiti did’Urso infatti hanno…e Lanello stesso studio fanno scintille. O meglio, suscitano scintille negli ospiti. La madre di Luigi Mario Favoloso e la ex pupa della pupa e il secchione si sono ritrovate nel salotto pomeridiano did’UrsoArticolo completo:a La: dad’Urso lo “show” deldal blog SoloDonna

pomeriggio5 : Elena Morali spiega i motivi della lite con Luigi Mario Favoloso e si scontra con la “Favolosa” Loredana Fiorentino… - zazoomblog : Pomeriggio 5 Elena Morali scontro con la ex suocera La Favolosa: Elena non mi piaceva - #Pomeriggio #Elena… - IsaeChia : '#Pomeriggio5', scontro in diretta tra #ElenaMorali e la madre di #LuigiFavoloso che ammette: 'Spero sia finita tra… - ArmonioHG : Secondo me era meglio se Elena Morali fosse rimasta con Scintilla... XD #Pomeriggio5 - Ifederik1 : RT @pomeriggio5: Le cose non vanno tra Elena Morali e Luigi Favoloso. Come la penserà la FAVOLOSA suocera Loredana? #Pomeriggio5 https://t.… -