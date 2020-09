TgLa7 : #Coronavirus: Speranza,obbligo tampone da Parigi e aree Francia - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: salgono i casi (+1.786) e il numero di vittime. Il ministro Speranza: è ancora dura, serve l'impegno… - Agenzia_Ansa : Salgono i contagi (+1640) ma è record di tamponi, 20 morti #ANSA #coronavirus #salute - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Speranza: 'Settimana dopo settimana test migliori e più rapidi' - TgrRaiFVG : Bisognerà attendere il via libera anche in Friuli Venezia Giulia per i test salivari rapidi in grado di rintracciar… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza

ROME, SEP 29 - Italy's COVID-19 testing is getting better with every passing week, Health Minister Roberto Speranza said Tuesday. "The tests are improving week on week," he told the Senate health comm ..."Per l'arrivo di vaccini e cure efficaci serviranno ancora mesi", ma sul fronte dei test "settimana dopo settimana ne abbiamo di migliori e più rapidi". Lo ha spiegato il ministro della Salute, Robert ...