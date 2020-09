Coronavirus, casi positivi in un nido: bambini in quarantena (Di martedì 29 settembre 2020) Figline Valdarno, Firenze,, 29 settembre 2020 - Un gruppo di bambini dai 3 ai 17 mesi che frequenta l'asilo nido comunale Chicchirullò di Figline Incisa Valdarno, Firenze, è stato posto in quarantena ... Leggi su lanazione (Di martedì 29 settembre 2020) Figline Valdarno, Firenze,, 29 settembre 2020 - Un gruppo didai 3 ai 17 mesi che frequenta l'asilocomunale Chicchirullò di Figline Incisa Valdarno, Firenze, è stato posto in...

