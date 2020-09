"Conte e Di Maio, dove siete?". La signora Rosa fa tremare il governo: Italia umiliata, silenzio infame (Di martedì 29 settembre 2020) "Le parole di mio figlio sono: Dateci aiuto!". Rosa Ingargiola è la mamma, disperata, di uno dei pescatori Italiani di Mazara del Vallo presi in ostaggio in Libia dalle milizia del generale Haftar, da un mese. Per il loro rilascio, i libici chiedono che il governo Italiano liberi 4 "sportivi" che la magistratura ha riconosciuto invece colpevoli in terzo grado, in quanto scafisti, di omicidio e traffico di migranti. Ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, la signora Ingargiola punta il dito contro le autorità politiche Italiane, ai massimi livelli: "Noi avevamo fiducia nel governo e in Giuseppe Conte, invece si hanno abbandonato, siamo da una settimana a Roma, ma nessuno ci ha ascoltato nè si è fatto vedere. Noi non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) "Le parole di mio figlio sono: Dateci aiuto!".Ingargiola è la mamma, disperata, di uno dei pescatorini di Mazara del Vallo presi in ostaggio in Libia dalle milizia del generale Haftar, da un mese. Per il loro rilascio, i libici chiedono che ilno liberi 4 "sportivi" che la magistratura ha riconosciuto invece colpevoli in terzo grado, in quanto scafisti, di omicidio e traffico di migranti. Ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, laIngargiola punta il dito contro le autorità politichene, ai massimi livelli: "Noi avevamo fiducia nele in Giuseppe, invece si hanno abbandonato, siamo da una settimana a Roma, ma nessuno ci ha ascoltato nè si è fatto vedere. Noi non ...

Adnkronos : #M5S, il sondaggio: Conte e Di Maio leader più amati - Adnkronos : #M5S, il sondaggio: #Conte e #DiMaio leader più amati - GiovanniToti : Ho appena sentito al telefono il presidente del Piemonte Cirio, per fare il punto sul #covid in #Francia. Nelle pro… - carlossartori19 : RT @Libero_official: #RosaIngargiola contro #Conte e #DiMaio: 'Dove siete? Ci hanno abbandonato'. Pescatori italiani rapiti in #Libia, l'at… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: #RosaIngargiola contro #Conte e #DiMaio: 'Dove siete? Ci hanno abbandonato'. Pescatori italiani rapiti in #Libia, l'at… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Maio Reddito di cittadinanza, Conte: "Ora va cambiato". Di Maio: "Applichiamolo meglio" la Repubblica Rosa Ingargiola a Quarta Repubblica: "Conte e Di Maio dove siete? Ci hanno abbandonato". Pescatori rapiti in Libia, l'attacco

"Le parole di mio figlio sono: Dateci aiuto!". Rosa Ingargiola è la mamma, disperata, di uno dei pescatori italiani di Mazara del ...

Francia, allarme Covid. E oltre 7mila frontalieri passano senza tamponi

Un appello al Governo affinché vengano riviste e rese più stringenti le deroghe per chi studia, lavora o passa il confine con la Francia per motivi di salute e non ha l’obbligo di segnalarsi alle auto ...

"Le parole di mio figlio sono: Dateci aiuto!". Rosa Ingargiola è la mamma, disperata, di uno dei pescatori italiani di Mazara del ...Un appello al Governo affinché vengano riviste e rese più stringenti le deroghe per chi studia, lavora o passa il confine con la Francia per motivi di salute e non ha l’obbligo di segnalarsi alle auto ...