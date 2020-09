Centri migranti fuori controllo | altri 50 si dileguano nel nulla

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 29 settembre 2020) Sofia Dinolfo Gli stranieri si sono riversati in massa per le vie secondarie della città per sfuggire ai controlli. Panico per le strade Fuga di massa dall’ex hotel Villa Sikania di Siculiana, ad Agrigento. Non c’è pace per il centro di accoglienza da dove si continuano a registrare continui episodi di fuga da parte deiche vi vengono ospitati per trascorrervi la quarantena. Ieri sera sono stati circa una cinquantina gli stranieri che sono riusciti a scappare dalla struttura in barba alle regole previste dal protocollo anticovid che prevede il rispetto della quarantena. In massa per le strade della città, hanno cercato di percorrere le vie più lontane dal centro per guadagnarsi indisturbati la fuga. Molti di loro si sono messi a correre anche lungo la Strada Statale 115 rappresentando un vero e proprio pericolo ...