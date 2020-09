Caso Genoa | Spadafora | Nessuno stop alla Serie A

ZZiliani : COVID GENOA. Non bastasse la normale preoccupazione, si aggiunge quella degli ultimi minuti trascorsi fra litigi, c… - Corriere : L'infettivologo Bassetti: «II caso Genoa è la Waterloo dei tamponi» - AlfredoPedulla : Ora #Ranocchia ha intuito che forse è il caso di trovare una soluzione. Il #Genoa aspetta da settimane @tvdellosport - PeroniStefano : RT @ZZiliani: COVID GENOA. Non bastasse la normale preoccupazione, si aggiunge quella degli ultimi minuti trascorsi fra litigi, capannelli,… - ntr_ob : @steveross75 Nel caso dei giocatori del Genoa erano negativi sabato, con tampone effettuato poche ore dopo aver ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Genoa

Sileri: «Se dovessero aumentare i casi, da medico dico che la cosa migliore sarebbe fermarsi almeno per 7 giorni sicuri con tamponi a tutti» ...In calo i titoli del calcio, sui timori di stop al campionato per il caso dei giocatori del Genoa trovati positivi al Covid: Juve -1,04%, Roma -3,31% e Lazio -3,91%.