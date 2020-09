Case in affitto a Roma: le migliori zone dove acquistare (Di martedì 29 settembre 2020) Investire nell’acquisto di un immobile in questo momento storico è senza dubbio un’ottima idea, perché lo scenario del mercato dopo il Covid si presenta particolarmente vantaggioso e le compravendite sono calate negli ultimi mesi. In molti infatti non possono permettersi di effettuare un investimento importante in questo periodo, dunque si trova decisamente più scelta e meno competitività. Naturalmente, tra tutte le città d’Italia la Capitale è quella in cui si possono ottenere i margini di guadagno maggiori ma bisogna prestare attenzione anche alla zona in cui si sceglie di acquistare casa. Per quanto riguarda la domanda di Case in affitto Roma continua a presentare dinamismo e vitalità, dunque trovare degli inquilini non è certo difficile. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 settembre 2020) Investire nell’acquisto di un immobile in questo momento storico è senza dubbio un’ottima idea, perché lo scenario del mercato dopo il Covid si presenta particolarmente vantaggioso e le compravendite sono calate negli ultimi mesi. In molti infatti non possono permettersi di effettuare un investimento importante in questo periodo, dunque si trova decisamente più scelta e meno competitività. Naturalmente, tra tutte le città d’Italia la Capitale è quella in cui si possono ottenere i margini di guadagno maggiori ma bisogna prestare attenzione anche alla zona in cui si sceglie dicasa. Per quanto riguarda la domanda diincontinua a presentare dinamismo e vitalità, dunque trovare degli inquilini non è certo difficile. ...

Ultime Notizie dalla rete : Case affitto Affitti per gli studenti, come sta cambiando il mercato idealista.it/news La città sempre più vecchia per caro affitti e covid: "Senza giovani Milano perde forza"

"Già prima della pandemia - sottolineano i promotori della campagna - l’elevato prezzo degli affitti delle case milanesi era difficilmente affrontabile per molti giovani, studenti, studentesse, lavora ...

Progetto Milano2035, appello ad affittare stanze a prezzi modici

"Senza giovani Milano perde la sua forza", spiega il video della campagna "Milano resta Giovane" che, diffuso attraverso i social media da “Milano2035. Coalizione per l’abitare giovanile” con ironia e ...

