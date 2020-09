Bastogi | i risultati del primo semestre

Leggi su quifinanza

(Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) –chiude i primi sei mesi con un margine operativo lordo consolidato al 30 giugno 2020 sostanzialmente in pareggio (negativo di 0,2 milioni di euro) rispetto a 8,2 milioni di euro al 30 giugno 2019. Il risultato complessivo di periodo, al netto di ammortamenti e svalutazioni per complessivi 4,8 milioni di euro, imposte positive per 0,8 milioni di euro e utili contabilizzati direttamente nel patrimonio netto relativi alla valutazione a valore equo degli strumenti derivati di copertura per 0,7 milioni di euro, è negativo di 7 milioni di euro (di cui 4,7 milioni di euro di pertinenza del gruppo) rispetto a 2,2 milionidi euro al 30 giugno 2019 (di cui 0,8 milioni di euro di pertinenza del Gruppo). Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2020 ammonta a 58,1 milioni di euro rispetto a 65,4 milioni di euro al 31 dicembre 2019. La posizione ...