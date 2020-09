Anche Google rende obbligatoria la commissione del 30% sugli acquisti in-app (Di martedì 29 settembre 2020) (Photo by Mustafa Murat Kaynak/Anadolu Agency via Getty Images)Anche Google vuole rafforzare la sua politica commerciale relativa agli acquisti in-app. Il colosso di Mountain View ha annunciato una stretta sull’applicazione delle commissioni del 30% per i pagamenti effettuati all’interno delle applicazioni presenti nel suo Play Store. Con questa mossa, la compagnia si allinea ad Apple e imporrà agli sviluppatori di app per Android di appoggiarsi al sistema di pagamenti Google Pay per ogni tipo di transazione prevista dalle applicazioni, su cui carica un 30% di costi di commissione. Come si legge nelle parole di Sameer Samat, vice presidente per la gestione dei prodotti di Google, “per quanto riguarda gli sviluppatori che già hanno un app su ... Leggi su wired (Di martedì 29 settembre 2020) (Photo by Mustafa Murat Kaynak/Anadolu Agency via Getty Images)vuole rafforzare la sua politica commerciale relativa agliin-app. Il colosso di Mountain View ha annunciato una stretta sull’applicazione delle commissioni del 30% per i pagamenti effettuati all’interno delle applicazioni presenti nel suo Play Store. Con questa mossa, la compagnia si allinea ad Apple e imporrà agli sviluppatori di app per Android di appoggiarsi al sistema di pagamentiPay per ogni tipo di transazione prevista dalle applicazioni, su cui carica un 30% di costi di. Come si legge nelle parole di Sameer Samat, vice presidente per la gestione dei prodotti di, “per quanto riguarda gli sviluppatori che già hanno un app su ...

