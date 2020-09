Alice Brignoli arrestata in Siria dai carabinieri: ecco chi è la “mamma dell’Isis” (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set – Di Alice Brignoli, l’italiana convertita al jihadismo più spietato e nota tristemente come “la mamma dell’Isis”, vi parlammo esattamente un anno fa quando da un campo profughi al confine con la Turchia si rivolse così a una Ong: “Per favore aiutatemi, riportatemi a casa mia, voglio tornare in Italia con i miei bambini”. In Italia “mamma Isis” ci tornerà, ma non da cittadina libera. Perché su di lei pendeva un mandato di cattura internazionale e adesso è stata arrestata in Siria dai carabinieri del Ros, con l’accusa di associazione a delinquere con finalità di terrorismo. I militari italiani hanno anche rintracciato i suoi quattro figli e li hanno già rimpatriati. In ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set – Di, l’italiana convertita al jihadismo più spietato e nota tristemente come “la mamma dell’Isis”, vi parlammo esattamente un anno fa quando da un campo profughi al confine con la Turchia si rivolse così a una Ong: “Per favore aiutatemi, riportatemi a casa mia, voglio tornare in Italia con i miei bambini”. In Italia “mamma Isis” ci tornerà, ma non da cittadina libera. Perché su di lei pendeva un mandato di cattura internazionale e adesso è stataindaidel Ros, con l’accusa di associazione a delinquere con finalità di terrorismo. I militari italiani hanno anche rintracciato i suoi quattro figli e li hanno già rimpatriati. In ...

