Yakuza ritorna per le strade di Yokohama con un gameplay dinamico ed un’ilarità esagerata

Leggi su domanipress

(Di lunedì 28 settembre 2020) Milano – 28 Settembre, 2020 SEGA ha annunciato oggi che l’RPG unico nel suo genere,: Like a Dragon, verrà lanciato su Xbox Series X S, Xbox One, PlayStation 4, Windows 10 e Steam il 10 novembre 2020, allineando le date di pubblicazione per tutte le versioni di attuale generazione con la data di lancio di Xbox Series X S. Come annunciato in precedenza, il titolo offre l’aggiornamento Smart Delivery per il passaggio a Xbox Series X S per i possessori del gioco su Xbox One. SEGA è inoltre lieta di annunciare che: Like a Dragon verrà lanciato su PlayStation®5 in Occidente il 2 marzo 2021, dopo il lancio del gioco su PlayStation®4 il 10 novembre 2020. I giocatori possono acquistare la versione digitale per PS4 di: Like a Dragon su PlayStation®Store e scarica la ...