Amazon prepara la sua due giorni di shopping e annuncia che il suo Prime Day 2020 si terrà a partire dalla mezzanotte di martedì 13 ottobre fino alle 23.59 del 14 ottobre. Nell'iniziativa il colosso dell'ecommerce ha fatto sapere di voler investire oltre 85 milioni di euro per promozioni speciali da mettere in campo durante l'evento e anticipare così anche la stagione degli acquisti natalizi, al fine di sostenere in particolare le piccole e medie imprese che lavorano con il suo marketplace e che sono state tra le più colpite dall'emergenza Covid-19. Dal 28 settembre e fino al 14 ottobre gli oltre 150 milioni di abbonati al servizio Amazon Prime in tutto il mondo potranno accedere a diversi sconti su molte categorie di prodotti.

Ultime Notizie dalla rete : Tutto quello Tutto quello che c è da sapere sul prossimo Prime Day di Amazon in Italia Wired.it Coronavirus e scuole, in classe con la mascherina: così in Ciociaria

Nel capoluogo ne sono state consegnate 281.820. A Cassino sono 283.440, a Sora 126.990 e ad Alatri 109.310. Al 25 settembre in tutta Italia distribuite 204.409.690 ...

Covid. Le mascherine di stoffa sono sicure?

Le mascherine di stoffa riescono a filtrare le nostre secrezioni? Hanno caratteristiche simili a quelle chirurgiche e si possono quindi utilizzare in sicurezza con un impatto minore sull’ambiente? A q ...

