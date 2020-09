Tridico: dopo aver spinto per l’aumento, ora i Cinque Stelle tirano fuori il machete (Di lunedì 28 settembre 2020) I Cinque Stelle prendono le distanze dal presidente dell’Inps Pasquale Tridico il cui stipendio è più che raddoppiato. Anche il Premier Giuseppe Conte si dice estraneo a tutta la questione. dopo lo scoop sullo stipendio del presidente dell’Inps Pasquale Tridico che, a quanto pare, sarebbe quasi triplicato, i Cinque Stelle hanno deciso di prendere … L'articolo Tridico: dopo aver spinto per l’aumento, ora i Cinque Stelle tirano fuori il machete proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 28 settembre 2020) Iprendono le distanze dal presidente dell’Inps Pasqualeil cui stipendio è più che raddoppiato. Anche il Premier Giuseppe Conte si dice estraneo a tutta la questione.lo scoop sullo stipendio del presidente dell’Inps Pasqualeche, a quanto pare, sarebbe quasi triplicato, ihanno deciso di prendere … L'articoloper l’aumento, ora iilproviene da leggilo.org.

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Sui social #Tridico è già Triplico. Tutto quello che non convince nell’autodifesa. Sacro… - matteosalvinimi : #Salvini: Aumento stipendio #Tridico? Il problema è che ci sono migliaia di italiani che sono senza cassa integrazi… - fanpage : #Inps #Tridico dopo lo scandalo non intende dimettersi - EmilianoAlchidi : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Aumento stipendio #Tridico? Il problema è che ci sono migliaia di italiani che sono senza cassa integrazione… - mancorama : RT @Comunardo: Un giorno dopo le polemiche montate contro Tridico, Boeri in persona si incarica di ricordarci per quale motivo si debba ess… -