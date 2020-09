Stipendio doppio all’Inps, Tridico non si dimette. Di Maio e Travaglio si affannano a difenderlo (Di lunedì 28 settembre 2020) Nonostante la figuraccia e la conferma di quella richiesta, arrivata in piena emergenza Covid, ad aprile, di raddoppiarsi lo Stipendio, il presidente dell’Inps Pasquale Tridico non si dimetterà. Non c’è nulla da chiarire, dice al Corriere della Sera il presidente dell’Inps: ”Ha già detto tutto il comunicato della direzione del personale dell’Inps”. Sulla decorrenza dell’aumento dello Stipendio, da 62 mila a 150 mila euro lordi, ”mancano i fatti”, dice Tridico, sostenendo che non c’è mai stata retroattività essendo diventato presidente del Consiglio d’amministrazione il 15 aprile scorso. Inoltre, nessuno nell’Inps ha mai disposto il pagamento di arretrati a suo favore. Chiusa la questione per ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 settembre 2020) Nonostante la figuraccia e la conferma di quella richiesta, arrivata in piena emergenza Covid, ad aprile, di raddoppiarsi lo, il presidente dell’Inps Pasqualenon sirà. Non c’è nulla da chiarire, dice al Corriere della Sera il presidente dell’Inps: ”Ha già detto tutto il comunicato della direzione del personale dell’Inps”. Sulla decorrenza dell’aumento dello, da 62 mila a 150 mila euro lordi, ”mancano i fatti”, dice, sostenendo che non c’è mai stata retroattività essendo diventato presidente del Consiglio d’amministrazione il 15 aprile scorso. Inoltre, nessuno nell’Inps ha mai disposto il pagamento di arretrati a suo favore. Chiusa la questione per ...

