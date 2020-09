Roland Garros 2020 | buona la prima per Serena Williams | Ahn sconfitta in due set

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 settembre 2020)laperal. La strada verso il sogno della conquista del French Open parte nel migliore dei modi per la statunitense che in un’ora e 44 minuti di gioco si sbarazza della connazionale Kristie Ahn in due set. Due parziali, però, dal volto completamente opposto. Nel primoe Ahn lottano fino alla fine con il tiebreak che viene vinto dalla regina statunitense per 7 punti a 2. Nel secondo set, invece, non c’è partita e lastrappa fin dall’inizio per chiudere rapidamente 6-0 in appena 30 minuti. Grazie a questo successoavanza al secondo turno dove affronterà la wild card Pironkova, reduce dal successo in due set su ...