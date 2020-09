Psicosi nuovo lockdown in Italia, parte l’assalto ai supermercati nella città (Di lunedì 28 settembre 2020) nuovo caos nella città di Napoli, dove i supermercati sono stati presi letteralmente d’assalto. Non si tratta dunque di scene viste in passato, prima del lockdown della scorsa primavera, ma di immagini recentissime. I cittadini partenopei, a causa dell’aumento dei contagi da coronavirus, hanno il timore che possa esserci un nuovo blocco totale. La paura della seconda ondata di Covid-19 è più viva che mai e tantissime persone stanno acquistando un gran numero di prodotti. Stando ad alcune informazioni che sono state finora comunicate, alcuni supermercati di Napoli hanno segnalato una presenza massiccia di acquirenti. A riferire le notizie è soprattutto ‘Il Mattino’. Questa crescente preoccupazione nasce dal fatto che i ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 settembre 2020)caoscittà di Napoli, dove isono stati presi letteralmente d’assalto. Non si tratta dunque di scene viste in passato, prima deldella scorsa primavera, ma di immagini recentissime. I cittadininopei, a causa dell’aumento dei contagi da coronavirus, hanno il timore che possa esserci unblocco totale. La paura della seconda ondata di Covid-19 è più viva che mai e tantissime persone stanno acquistando un gran numero di prodotti. Stando ad alcune informazioni che sono state finora comunicate, alcunidi Napoli hanno segnalato una presenza massiccia di acquirenti. A riferire le notizie è soprattutto ‘Il Mattino’. Questa crescente preoccupazione nasce dal fatto che i ...

L'anno 2020 verrà ricordato per molti anni a venire come l'anno della pandemia. Quest anno ne abbiamo viste delle belle : siamo stati innondati da numeri in costante fluttuazione; da un flusso inarres ...

