PosteMobile non funziona: cosa succede (Di lunedì 28 settembre 2020) PosteMobile non funziona: il reclamo è unanime. Moltissime le segnalazioni che hanno evidenziato disservizi del sistema. Dalle 13:00 non si può navigare in internet e soprattutto effettuare e ricevere chiamate. Tutto fermo quindi: un guaio per i possessori della linea targata Poste. Il problema non sarebbe circoscritto ad una determinata zona d’Italia, ma diffuso in tutto il Paese. Al momento Poste non ha dato specifiche istruzioni per ovviare al problema, lasciando quindi gli utenti in balia del disordine generato dal problema tecnico diffuso a tutti i clienti. Le segnalazioni sul sito e sui canali social di Poste e PosteMobile sono molteplici: dall’ora di pranzo di circa si susseguono le problematiche e al momento non è stata trovata ancora una soluzione. L’unica, al momento, sembra ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 settembre 2020)non: il reclamo è unanime. Moltissime le segnalazioni che hanno evidenziato disservizi del sistema. Dalle 13:00 non si può navigare in internet e soprattutto effettuare e ricevere chiamate. Tutto fermo quindi: un guaio per i possessori della linea targata Poste. Il problema non sarebbe circoscritto ad una determinata zona d’Italia, ma diffuso in tutto il Paese. Al momento Poste non ha dato specifiche istruzioni per ovviare al problema, lasciando quindi gli utenti in balia del disordine generato dal problema tecnico diffuso a tutti i clienti. Le segnalazioni sul sito e sui canali social di Poste esono molteplici: dall’ora di pranzo di circa si susseguono le problematiche e al momento non è stata trovata ancora una soluzione. L’unica, al momento, sembra ...

biagiosimonetta : PosteMobile non funziona: milioni di utenti senza linea né connessione dati @sole24ore - mariomachille : Secondo la mappa, #postemobile sarebbe down ovunque fuorché la Calabria. Li, infatti, la linea non è mai arrivata. - mgiovi_MaiSolo : @Gatta_Sa @PosteMobile Ciao cara! Pensaci. Da me quest estate c è stato un passaggio di massa a questo gestore. E s… - gjscco : RT @paolomaiolin: Da ore @PosteMobile è down, l’assistenza è scomparsa, non è stata data alcuna notizia ufficiale. Vabbè che viviamo in u… - cranfan84 : Non funziona nemmeno il sito internet, brutto segno. #postemobile -