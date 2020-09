‘Paolo Conte, Via con Me’, dopo averlo visto vorresti abbracciare il maestro e ringraziarlo. Andate al cinema! (Di lunedì 28 settembre 2020) C’è qualche vantaggio ad avere una certa età. Per esempio, quando esce un film su Paolo Conte, uno sa perfettamente chi è perché, anche se non lo avessi amato, ha punteggiato la tua vita di emozioni particolarissime, uniche, agrodolci. Conte, un nome di grande attualità ma che con il nome Paolo davanti assume invece una profondità storica che ripercorre l’Italia dal dopoguerra ad oggi, l’Italia della polvere e dell’innocenza, della speranza e dei tanti traguardi. Il documentario Paolo Conte, Via con Me, di Giorgio Verdelli presentato a Venezia arriva nelle sale il 28, 29 e 30 settembre col suo bagaglio di ricordi e sentimenti di un uomo che, arrivato a 83 anni, ha costellato la storia italiana di capolavori assoluti della musica leggera. Lo sbalordimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) C’è qualche vantaggio ad avere una certa età. Per esempio, quando esce un film su Paolo, uno sa perfettamente chi è perché, anche se non lo avessi amato, ha punteggiato la tua vita di emozioni particolarissime, uniche, agrodolci., un nome di grande attualità ma che con il nome Paolo davanti assume invece una profondità storica che ripercorre l’Italia dalguerra ad oggi, l’Italia della polvere e dell’innocenza, della speranza e dei tanti traguardi. Il documentario Paolo, Via con Me, di Giorgio Verdelli presentato a Venezia arriva nelle sale il 28, 29 e 30 settembre col suo bagaglio di ricordi e sentimenti di un uomo che, arrivato a 83 anni, ha costellato la storia italiana di capolavori assoluti della musica leggera. Lo sbalordimento ...

