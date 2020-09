Nathalia Felix | un selfie che accende la giornata E il web apprezza

(Di lunedì 28 settembre 2020)e ilche fa boom di like. Lady Douglas Costa, che su Instagram vanta oltre 545mila follower, ha postato unche mette in evidenza forme ed un fisico statuario che ha trovato la piena approvazione del pubblico.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFrx66SiFRH/" Golssip.

Ultime Notizie dalla rete : Nathalia Felix

ItaSportPress

TORINO - Questi sono giorni piuttosto convulsi per il brasiliano della Juve Douglas Costa. Il calciatore bianconero, che oggi compie 30 anni, si prepara all'inizio del campionato, ma a fare notizia è ...Il giocatore brasiliano della Juventus ha chiesto infatti alla compagna e modella Nathalia Felix di sposarlo, come testimoniato dalla foto postata sul profilo dalla ragazza: mano sinistra in primo ...