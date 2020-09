Monza | papà prende a morsi la mamma | un bimbo di 3 anni lo fa arrestare

Leggi su viagginews

(Di lunedì 28 settembre 2020) Ancora una brutta storia di maltrattamenti in famiglia. Questa volta è avvenuto acon un papà ubriaco fattodallo stesso figlio Stava per finire in tragedia, ma alla fine lo stesso uomo è stato fattodallo stesso figlio di 3che ha suonato ai vicini di casa chiedendo loro aiuto. Così … L'articolo, papàla: undi 3lo faè apparso prima sul sito ViaggiNews.com