Mercato Juve, Pirlo vuole nuovi colpi: tris in entrata (Di lunedì 28 settembre 2020) L’avviso è stato netto, chiaro. La rosa della Juventus appare ancora molto incompleta e le lacune evidenziate dalla prestazione offerta a Roma sarebbero solo in parte riconducibili all’inesperienza di Pirlo. Il Maestro ha senza ombra di dubbio commesso vari errori, ma non bisogna indicare il tecnico bianconero come unico capro espiatorio dell’amaro pareggio rimediato all’Olimpico. Molte responsabilità infatti andrebbero indirizzare anche nei confronti della dirigenza della Vecchia Signora ed in particolar modo di Paratici. Quest’ultimo potrebbe essere chiamato negli ultimi giorni di Mercato a chiudere almeno 3 importanti operazioni, al fine di puntellare le zone nevralgiche della rosa bianconera. Ecco i principale tris di nomi da portare alle Continassa. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 28 settembre 2020) L’avviso è stato netto, chiaro. La rosa dellantus appare ancora molto incompleta e le lacune evidenziate dalla prestazione offerta a Roma sarebbero solo in parte riconducibili all’inesperienza di. Il Maestro ha senza ombra di dubbio commesso vari errori, ma non bisogna indicare il tecnico bianconero come unico capro espiatorio dell’amaro pareggio rimediato all’Olimpico. Molte responsabilità infatti andrebbero indirizzare anche nei confronti della dirigenza della Vecchia Signora ed in particolar modo di Paratici. Quest’ultimo potrebbe essere chiamato negli ultimi giorni dia chiudere almeno 3 importanti operazioni, al fine di puntellare le zone nevralgiche della rosa bianconera. Ecco i principaledi nomi da portare alle Continassa. LEGGI ANCHE: ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juve, ultimi dettagli con Atletico per Morata L'attaccante atteso domani a Torino Morata arriva i… - danielelozzi : @fderiu La cosa assurda è che sono passati da un attaccante associativo (Dzeko) a uno con caratteristiche molto div… - StoriaAmore79 : Colpo Juve, il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto! LE CIFRE? - juve_magazine : MERCATO - Juventus-Chiesa: dopo il 'vediamo' di Commisso per i bookie è quasi fatta - Vittoriog82 : Mi confermate ke a 7 giorni dalla fine del mercato la #Juve non è ancora intervenuta sul mercato per migliorare la… -