Lagarde, prospettive incerte, pronti ad aggiustare strumenti (Di lunedì 28 settembre 2020) BRUXELLES, 28 SET - "L'impatto del Coronavirus si sente ancora nella zona euro, le imprese hanno difficoltà, le persone perdono il posto, le prospettive sul futuro restano incerte", e "la ripresa ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 28 settembre 2020) BRUXELLES, 28 SET - "L'impatto del Coronavirus si sente ancora nella zona euro, le imprese hanno difficoltà, le persone perdono il posto, lesul futuro restano", e "la ripresa ...

Agenzia_Ansa : Lagarde: 'Prospettive incerte, pronti ad aggiustare strumenti Usare Recovery in tempo e per crescita' #ANSA - AlienoGentile : #Lagarde: 'Le imprese si trovano in difficoltà, le persone stanno perdendo il lavoro e le prospettive sul futuro ri… - CorriereQ : Lagarde, prospettive incerte, pronti ad aggiustare strumenti - francopizzetti : Lagarde: 'Prospettive incerte, pronti ad aggiustare strumenti' - repubblica : Le Borse di oggi, 28 settembre. Listini in buon rialzo. Lagarde: 'Prospettive restano incerte' [di RAFFAELE RICCIAR… -