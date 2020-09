Imma Tataranni la seconda puntata martedì 29 settembre in replica su Rai 1 (Di lunedì 28 settembre 2020) Imma Tataranni la seconda puntata in replica su Rai 1 stasera martedì 29 settembre Prosegue l’appuntamento in replica con la prima stagione di Imma Tataranni, su Rai 1 martedì 29 settembre è in onda la seconda puntata, il tutto in attesa di vedere prossimamente la seconda stagione. Liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia “Come piante tra i sassi”, “Maltempo” e “Rione Serra Venerdì” (editi da Einaudi), la serie “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” è una coproduzione Rai Fiction – ITV Movie, per la regia di Francesco ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 28 settembre 2020)lainsu Rai 1 stasera martedì 29Prosegue l’appuntamento incon la prima stagione di, su Rai 1 martedì 29è in onda la, il tutto in attesa di vedere prossimamente lastagione. Liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia “Come piante tra i sassi”, “Maltempo” e “Rione Serra Venerdì” (editi da Einaudi), la serie “– Sostituto procuratore” è una coproduzione Rai Fiction – ITV Movie, per la regia di Francesco ...

Imma Tataranni è sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Matera. Donna forte, determinata e piena di risorse, non fa sconti a nessuno né sul luogo di lavoro né in famiglia;

