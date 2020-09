Ilenia Matilli, gioia doppia: si sveglia dal coma e riceve la visita di Francesco Totti (Di lunedì 28 settembre 2020) Bel gesto da parte di Francesco Totti: l'ex capitano e bandiera della Roma si è recato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per incontrare Ilenia Matilli, la giovane calciatrice della Lazio uscita dopo nove mesi dal coma dopo aver ascoltato la voce del suo idolo. Un incontro durato un'ora e mezza circa, dove i due hano potuto parlare e scherzare. Golssip. Leggi su golssip (Di lunedì 28 settembre 2020) Bel gesto da parte di: l'ex capitano e bandiera della Roma si è recato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per incontrare, la giovane calciatrice della Lazio uscita dopo nove mesi daldopo aver ascoltato la voce del suo idolo. Un incontro durato un'ora e mezza circa, dove i due hano potuto parlare e scherzare. Golssip.

