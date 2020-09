' ' Hanno fatto esplodere un gatto' ' | è caccia ai responsabili

pisto_gol : Mi hanno sempre fatto ridere i giornalisti che ospitano gente radiata e pluricondannata con la scusa della libertà… - OptaPaolo : 4 - #Lautaro Martínez ha segnato quattro gol da fuori area nell'anno solare 2020 considerando tutte le competizioni… - rulajebreal : Chi tollera l’odio sul web mette in pericolo la nostra società. “Anche le parole possono uccidere. Hanno fatto mal… - DSoutache : RT @_dani_ta_6: @FARKTRGT Io voglio ringraziare ognuno di questi ragazzi, uno ad uno. Li abbiamo seguito passo a passo, sono tutti meravigl… - OfficialRei7 : @artvworld @PieroLadisa Parto dal basso, a vettel hanno fatto la macchina su misura, Raikkonen lo hanno lasciato lì… -

Ultime Notizie dalla rete : Hanno fatto

ilGiornale.it

Su Marte sempre più acqua: un complesso di laghi con acqua abbondante, liquida e per fortuna salata al punto da evitare che si ghiacci come quella restata in superficie ai poli del ...AMATRICE (RIETI) (ITALPRESS) – “Spero di vedere più gente allo stadio, si gioca all’aperto e non c’è pericolo. Sono passati tanti mesi, credo sia giunto il momento di fare questo passo in avanti, con ...